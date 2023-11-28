Польша выдвинула условие Украине из-за транспортного коллапса на границе

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Поляки настаивают на восстановлении отмененных между странами разрешений.

Польша выдвинула условие Украине из-за транспортного коллапса на границе

Фото: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Вследствие тяжелой ситуации на польско-украинской границе Варшава официально призвала Киев выполнить требования местных перевозчиков, которые закрывают пропускные пункты для украинцев один за другим.

Министерство инфраструктуры попросило возобновить регистрацию в очередях транспорта, возвращающегося из Украины в ЕС без груза. Но это как минимум. В ведомстве подчеркнули, что прежде всего поляки настаивают на восстановлении отмененных между странами разрешений на международные перевозки. И несмотря на то, что польские пограничники уже закрыли четыре КПП, к ним добавится еще один.

Как заявила Госпогранслужба, на сутки перестанет работать «Угринов-Долгобычев». Сейчас на границе двух государств стоят тысячи фур. Пробки растянулись на десятки километров. Сами поляки сейчас не могут пересечь границу с ФРГ. Каждого из них тщательно досматривают. Одна из возможных причин — борьба Германии с потоками нелегальных мигрантов.

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