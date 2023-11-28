«Не удалил фото со мной»: Волочкова прокомментировала смерть экс-возлюбленного в СИЗО

Артистка рассказала, почему случился конфликт между мужчиной и его женой.

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов, обвиняемый в избиении жены, найден мертвым в камере следственного изолятора. По словам балерины, она в шоке от событий, приведших к таким печальным последствиям, и называет мужчину добрым и позитивным человеком. Об этом балерина рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не слишком долго была в отношениях с Сергеем и некоторое время они просто дружили.

«Мы познакомились два года назад, до Нового года. Я пригласила Сергея в путешествие на Мальдивы, у меня к тому моменту завершились отношения с моим возлюбленным. И мы с Сергеем провели 17 дней вместе, договорившись, что это — романтическое путешествие. И после которого каждый живет своей жизнью», — признается балерина.

Волочкова называет мужчину позитивным человеком, который хорошо к ней относился, буквально как к «хрустальной вазе», и делал все, чтобы она чувствовала себя королевой. Поэтому обстоятельства, при которых Сергей попал в СИЗО, повергли звезду в настоящий шок.

«На почве ревности, как мне сказал Сережа, у них (с женой Анастасией — прим. ред.) произошла драка, где он ударил ее по голове, избил там, она в коме лежала. И, как сказал мне Сергей, это была почва ревности в том, что Сергей не удалил из соцсетей своих фотографии со мной», — признается Волочкова.

А в мае 2023 года, по словам артистки, Кузнецов сообщил ей, что они с женой разводятся. Но дальше общение прекратилось, а следующей новостью о Сергее для Анастасии стало известие о его смерти.

Напомним, Сергей Кузнецов обвинялся в том, что в мае избил свою 28-летнюю супругу. Свою вину мужчина признал и собирался сотрудничать со следствием. Тело Кузнецова без признаков жизни обнаружил его сокамерник. Предварительная версия — суицид.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова рассказала об агрессии со стороны арестованного экс-любовника.