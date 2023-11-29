Отношения на состоянии: появился новый способ обмана одиноких россиян

Доказать факт нанесения финансового ущерба пострадавшим крайне сложно.

Аферисты придумали, как разводить на деньги искателей серьезных отношений. Потенциальную жертву находят на сайте знакомств и в процессе общения как бы невзначай предлагают заработать на бирже. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева выяснила, что происходит с теми, кто готов рискнуть своими накоплениями.

Александр. 32 года. Овен по гороскопу. Написал Марине на сайте знакомств. Месяц обхаживал, осыпал комплиментами, а потом неожиданно предложил заработать.

«В процессе общения человек узнал, что я обучаюсь инвестициям, что мне это интересно. Спрашивал, хочу ли я попробовать. Якобы друг живет в Дубае, работает тоже в Дубае», — рассказал пострадавшая.

Товарища представил как эксперта в области инвестиций, который зарабатывает на валютных парах. Бесплатно готов обучать новичков, как раз таких, как Марина.

«Я сдавала домашние задания. Мне скидывали графики, я должна была найти подобные», — показывает «домашку» девушка.

Когда дело дошло до реальных сделок, Марина призналась, что пока не готова вкладывать деньги. Тогда щедрый коуч-инвестор предложил поторговать его средствами.

«Он закинул 50 тысяч. И первые две недели я работала на этих 50 тысячах. Видела, что они преумножаются. Причем не в больших размерах. Все это по чуть-чуть, по чуть-чуть, и это подкупает еще больше», — поделилась Марина.

В итоге Марина, уверенная в дальнейшем успехе, завела на инвестиционный сайт свои кровные 49 тысяч рублей. Но провести сделки не успела. Ее заблокировали.

Тот самый брокерский сайт. Его посетителям обещают финансовую свободу. Нужно лишь открыть и пополнить свой счет. Бояться нечего. Ведь компания, как уверяют, существует на рынке более 15 лет. Однако проверка домена показывает — сайт создан всего два месяца назад.

Специалисты напоминают — все официальные брокерские компании занесены в реестр Центробанка. Если же в списке фирмы нет, то она не может предоставлять брокерские услуги на бирже.

«Если вы решили инвестировать, то как минимум вы должны проверять какие-то реквизиты инвесторской компании. Тем более сейчас даже по реквизитам можно посмотреть все про эту компанию, начиная от их оборотов уставного капитала и кончая учредителями», — объясняет интернет-маркетолог Андрей Капитонов.

Найти Александра с сайта знакомств, а тем более его друга-инвестора шансов мало. Имена, как теперь уверена Марина, были подставными, а фотографии — чужими. Переписка в мессенджере бесследно удалена. Обращаться в полицию девушка не планирует. Понимает — доказать факт мошенничества сложно. Ведь деньги перевела сама, как и другие, поверившие в быстрый доход на бирже.