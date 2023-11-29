В Луганске открыли мемориал «Незаживающая рана Донбасса»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Кладбище возникло в 2014 году, когда там стали хоронить жертв украинских обстрелов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Мемориальный комплекс на месте стихийного кладбища, которое в народе получило название «Незаживающая рана Донбасса», открыли в Луганске. В церемонии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Кладбище возникло в 2014 году, когда там стали хоронить жертв украинских обстрелов. Четыре уже существующих городских погоста находились в прямой досягаемости снарядов украинских боевиков. Позже на этом месте появились и погребения ополченцев.

Всего в «Незаживающей ране Донбасса» захоронены 394 человека, 223 из которых являются мирными жителями. 254 луганчан не опознаны до сих пор.

Территорию благоустроило Российское военное-историческое общество по просьбе властей Луганской Народной Республики. Входную группу открывает фигура матери, которая держит на руках убитого сына. А архитектурной доминантной выступает 16-метровый обелиск с ангелом, в руку которого вложен крест. Также были установлены мемориальные плиты, проложены дорожки и высажены деревья.

«Это очень важный долг памяти по отношению к героям ЛНР, героям Донбасса, которые в 2014 году встали на защиту своей земли, встали отстаивать свое право быть частью Русского мира, частью России, говорить на русском языке. Право, чтобы их дети учились в школе и читали книги на русском. И за это их начали убивать и уничтожать», — подчеркнул Кириенко.

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