Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего супруга родительских прав

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 35 0

Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего супруга родительских прав

Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего супруга родительских прав

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Мотив предполагаемого убийцы становится ясен.

Накануне стало известно, что двое россиянок были убиты в Турции. Погибшими оказались модель Ирина Двизова и ее несовершеннолетняя дочь Даяна. Одним из главных подозреваемых считается бывший муж Двизовой, Андрей Кушлевич, который на данный момент является гражданином Финляндии. Как сообщили РИА Новости, появилась еще одна причина, указывающая на причастность Кушлевича к убийству родной дочери и экс-супруги.

По анализу судебных данных было выяснено, что Ирина Двизова стремилась отгородить бывшего супруга от 15-летней дочери: она пыталась лишить мужчину родительских прав. Решение суда вступило в исполнение еще в июне этого года. Подробности судебного приговора не разглашаются.

Тела россиянок были обнаружены местными жителями на склоне в курортном районе Бодрум. Погибшие были завернуты в простыни и связаны веревкой. В доме, где проживали мать с дочерью, обнаружены следы крови. На данный момент ведется активное следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о жестоком преступлении убитой россиянки с несовершеннолетней дочерью.

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