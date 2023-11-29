Удар по репутации: кого из семьи принц Гарри назвал расистом

Действующий монарх Великобритании пока никак не отреагировал на обвинения.

Когда на днях вышла новая книга Омида Скоби «Конец игры», все принялись обсуждать многочисленные обвинения, которые писатель выдвинул против членов королевской семьи. Те, кто уже ознакомился с книгой американского автора, сошлись во мнении, что больше всего подверглась критике от Скоби Кейт Миддлтон.

Но теперь стало известно еще об одном важном человеке, вокруг которого на фоне свежеизданной книги разгорается нешуточный скандал. Об этом пишет портал 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Скоби написал в том числе о том, кто из представителей британской королевской семьи был сильно озабочен цветом кожи тогда еще не родившегося малыша Меган Маркл. При этом Омид заявил, ему известны имена двух расистов, но раскрывать их он не стал, чтобы избежать наказания по британскому закону.

Однако в голландском переводе издания эта тайна оказалась доступной всем читателям. Лицом, который гадал, каким родится ребенок Меган, оказался сам король Карл.

Омид же в свою очередь опровергает информацию о том, что имя короля было указано в его произведении, когда он его передавал переводчикам. Писатель уверяет, что произошла техническая ошибка. Теперь он прилагает все усилия, чтобы защитить свое имя. При этом все книги, вышедшие в свет на голландском языке в срочном порядке изымаются из магазинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Карл III хочет отречься от престола.