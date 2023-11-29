Россия потеряла свое место в Исполнительном совете ОЗХО

Россия больше не значится в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ОЗХО на странице в социальной сети X.

Организация опубликовала результаты голосования, проведенного в ходе 28-й конференции государств-участников ОЗХО. Так, РФ получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. От Восточноевропейской группы места в совете получили Литва, Польша и Украина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ОЗХО заявили о применении Украиной химикатов против глав новых регионов России.