«Российский промышленник» — в Петербурге проходит форум-выставка

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На площадке представлены самые современные технологии и оборудования.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Самые современные технологии и оборудование сегодня и завтра можно увидеть в Петербурге. Там проходит международный форум-выставка «Российский промышленник». Это одна из ведущих федеральных площадок для демонстрации индустриальных достижений. Как отметил губернатор Александр Беглов, проведение таких мероприятий — залог воплощения поставленной президентом задачи по сохранению технологического суверенитета страны.

«Здесь собрались наши предприятия, наши промышленники, чтобы не только его сохранить, а сделать прорывные технологии и стать передовиками. Я абсолютно уверен, что нам это удастся. Несмотря на турбулентность, которая возникла в Санкт-Петербурге, да и в России, в связи с санкциями, наша промышленность выстояла. И не только выстояла. И те иностранные компании, которые покинули петербургский рынок… Мы быстро перестроились, на их место пришли новые, надежные партнеры, и наша промышленность снова развивается», —рассказал глава культурной столицы. 

В рамках форума-выставки делегация из Белоруссии передала Петербургу новинку завода МАЗ — модернизированный автомобиль скорой помощи «Купава». Машина полностью подготовлена к оснащению под нужды медиков.

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«Российский промышленник» — в Петербурге проходит форум-выставка

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