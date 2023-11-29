Как в России изменятся цены на продукты к Новому 2024 году

Эксперты прогнозируют, что из товаров станет дороже в декабре 2023 года, а что, наоборот, подешевеет.

Министерство сельского хозяйства России не ожидает резкого скачка цен на продукты питания в декабре 2023 года, когда жители страны будут готовиться к Новому 2024 году. А Федеральная антимонопольная служба РФ пообещала, что торговые сети продолжат сдерживать рост стоимости на товары в 25 категориях социально значимых продуктов. Что на прилавках подорожает, а что станет дешевле — в материале 5-tv.ru.

Социально значимые товары

Сейчас крупнейшие торговые сети России сдерживают рост стоимости товаров «первой цены», которые входят в перечень социально значимых продуктов. При этом, как сообщает ФАС, инициативу поддержали и региональные компании, в том числе, те, кто входит в Союз независимых сетей России, а также магазины несетевой торговли.

При этом в Минсельхозе отмечают, что к новогодним праздникам продовольственный рынок традиционно показывает рост цен на некоторые товары, что связано с увеличением спроса. Но значительного подорожания не предвидится. Например, цены на сырое молоко в настоящее время почти на 4% ниже, чем в прошлом году, что сказывается и на динамике повышения стоимости готовой продукции.

Однако, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в конце 2023 года ритейлеры и поставщики ожидают непростую проинфляционную ситуацию. Речь идет не только о сезонном факторе, но и подорожании импортного сырья, запчастей к оборудованию, логистики, а также колебания курса валют. Именно этим объясняется рост оптовых цен на некоторые категории продукции.

«В предновогодние недели в магазинах растут продажи и покупательский трафик на 20–30%. Традиционно перед Новым годом незначительно дорожают в оптовом звене икра, кондитерские изделия, но после праздников цены стабилизируются», — говорит Игорь Караваев.

Однако рост стоимости отдельного вида продуктов значительно ниже общих темпов инфляции. Если взять в качестве примера стоимость пастеризованного молока и молочных продуктов, то становится ясно, что подорожание составило от 0,8% до 1,6%. А сыры у производителей в текущем году подешевели на 0,7%. А в Минсельхозе отмечают, что на стабильность уровня цен, которые остаются в пределах общей инфляции, влияет и увеличение объемов производства мясной и молочной продукции.

От хлеба до мяса: на сколько подорожали продукты в России

Динамика изменения стоимости продуктов

Стоит отметить, что подорожание товаров от производителя до потребителя не происходит линейно. По словам партнера консалтинговой компании «НЭО» Альбины Корягиной, это объясняется тем, что категории продукции имеют различную динамику. Например, цена на гречку в 2023-ем снизилась для производителя на 48,6%, а для потребителя — на 29,7%. А вот снижение стоимости картофеля сохранилось и для того, и для другого примерно в одном значении — около 20%.

Кстати, в некоторых случаях розница сдерживает цены на продукты.

«Помидоры у производителей выросли на 19,5%, а для потребителя — на 12,1%. Даже подорожание кур и яиц, о котором так много говорилось в этом году, розница демпфировала для потребителя — цены на них для конечного потребителя выросли меньше, чем отпускная цена производителя», — подчеркивает эксперт.

А член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов предупреждает: рост цен все-таки не избежать, причем, отдельные виды себестоимости продуктов могут вырасти до 15%.

«Поэтому основная надежда на госрегулирование ситуации — на антимонопольную службу. Необходимо помнить, что сезон новогодних и рождественских праздников — самый высокий в ритейле. Потом идет спад запросов, но и на прилавках остается не так много именно тех товаров и продуктов, на которые был спрос, — их просто-напросто раскупили, воспользовавшись разнообразными акциями и скидками», — считает Юрий Коробов.

Что станет дешевле, а что — дороже?

Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий отмечает, что сейчас российский рынок сопровождается таким явлением как шринкфляция, когда при прежней цене уменьшается объем или вес продукта в упаковке. Однако при составлении статистки эти показатели не учитываются. Например, вместо литра молока на прилавках появляются упаковки в 900 миллилитров.

Замзавкафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ, член ассоциации «Системная экономика» Светлана Сазанова считает, что нынешний рост цен связан с повышением стоимости импортных товаров.

«Нынешний рост цен на мясо на 10–15% обусловлен увеличением стоимости импортных витаминов и добавок; мандарины, бананы и алкоголь подорожают на 5–15% как товары к новогоднему столу. На фоне роста цен на мясо подорожают и яйца — дешевый заменитель белка. В регионах с высокой долей приусадебных хозяйств рост цен на продовольствие будет менее выражен, чем в мегаполисах», — объясняет Светлана Сазанова.

Государственный университет управления прогнозирует рост стоимости на следующие продукты:

огурцы — на 6–7%,

помидоры — на 3–4%,

яйца куриные — на 4–5%,

говядина — на 10–12%,

рыба охлажденная, икра — на 10–13%,

сосиски, сардельки — на 0,5%,

масло сливочное и хлеб — на 0,4%,

рыба мороженая, молоко пастеризованное, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной — на 0,3%,

сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 2–3%,

порошки стиральные — на 0,2–0,3%,

пасты зубные — на 0,2–0,3%,

шампуни — на 1–2%,

телевизоры — на 1–2%,

электропылесосы — на 0,1%.

При этом снизится стоимость таких продуктов как:

сахар-песок — на 2–3%,

вермишель — на 1%,

консервы мясные для детского питания — на 0,4%,

баранина и маргарин — на 0,3%,

чай черный и пшено — на 0,2%,

крупа гречневая — на 1–2%.

Недели после Нового 2024 года

В Руспродсоюзе напоминают: перед новогодними праздниками поставщики и торговые сети получают прибыль за счет больших объемов продаж. Некоторые из них реализуют продукты по акциям. Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов отмечает, что зимой традиционно вырастут цены на огурцы и помидоры, а также на куриные яйца. Последние, правда, дорожают еще из-за целого ряда причин, в том числе, роста себестоимости и эпидситуации с птичьим гриппом.

Однако эксперты считают, что к началу нового 2024 года все же удастся сдержать рост цен, во многом — благодаря административному давлению на производителей и розничные сети. Правда, по мнению аналитика Центра экономики рынков Ирины Светловой, ситуация на рынке зависит от множества факторов, среди которых — курс рубля и объемы выпуска продукции отечественными производителями.

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