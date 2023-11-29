«Потенциальный аллерген»: какие перчатки нельзя носить в холод аллергикам

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Дерматолог Жернов: перчатки из овечьей шерсти могут вызвать аллергию

«Потенциальный аллерген»: какие перчатки нельзя носить в холод аллергикам

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Lynne Otter

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В 2023-м ланолин, который содержится в натуральной шерсти, признан «аллергеном года».

В зимний период не обойтись без перчаток и варежек. О том, как выбрать эту деталь гардероба людям с аллергией, Газета.ру рассказал врач-дерматолог Юрий Жернов.

Так, сообщается, что аллергикам не подойдут шерстяные перчатки. В составе натуральных шерстяных вещей есть природный шерстяной воск — ланолин.

«Он обладает, с одной стороны, эмолентными свойствами, но также это и потенциальный аллерген», — объяснил Жернов.

При этом он подчеркнул, что в том, что ланолин способен вызвать аллергию уверены не все медики.

«Но в 2023 году ланолин признан „аллергеном года“ по версии Американского общества контактного дерматита (ACDS). Предупрежден — значит вооружен, поэтому шерстяные перчатки из натуральной овечьей шерсти лучше не носить аллергикам, особенно с атопическим дерматитом», — предупредил собеседник издания.

Также он напомнил о необходимости защищать руки в осенне-зимний период, так как с наступлением холодов число влияющих на кожу рук агрессивных факторов увеличивается.

Холод, ветер, высокая влажность и перепады температур при переходе с улицы в помещение становятся причиной сухости, потрескивания, раздражения и шелушения кожи рук.

Ранее 5-tv.ru писал, как проявляется проявляется аллергия на холод и что делать.

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