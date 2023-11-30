«Гроссмейстер дипломатии»: интересные факты из жизни Генри Киссинджера

Генри Киссинджер был 56-м государственным секретарем, американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира, который помог создать мировой порядок после Второй мировой войны и провел США через некоторые из наиболее сложных внешнеполитических задач. Его по праву называли «гроссмейстером дипломатии», «всемирным консультантом» и «внешнеполитическим гуру». Вклад американского политика в мировой порядок неоценим.

Генри Киссинджер является лауреатом ряда наград и признаний. В 1945 году награжден Бронзовой звездой армии США за достойную службу. Он получил Нобелевскую премию мира в 1973 году, в том же году опрос американцев Gallup назвал его самым уважаемым человеком в мире. Награжден высшей гражданской наградой США — Президентской медалью Свободы в 1977 году и Медалью Свободы, врученной один раз десяти американским лидерам иностранного происхождения в 1986 году.

Генри Киссинджер умер дома 29 ноября 2023 года. Как дипломат получил такое влияние и почему многие политики прислушивались к его мыслям даже после того, как Киссинджер официально ушел в отставку? Самые интересные факты из биографии американского политика и дипломата собрал 5-tv.ru.

Ранние годы Генри Киссинджера

Генри А. Киссинджер родился в семье школьного учителя и домохозяйки в Фюрте, Германия, в 1923 году. Именно в тот период в стране зарождался национализм.

Его отец стал жертвой Нюрнбергских законов, потеряв работу школьного учителя. Семья Киссинджера спешно уехала из Германии, но не всем удалось спастись: 13 родственников будущего политика погибли во время Холокоста.

В США Киссинджер учился в вечерней школе, совмещая учебу с ​​работой в компании по производству помазков для бритья. Его цель — стать бухгалтером, но служба в армии направила его жизнь по другому пути.

В 1943 году, когда он стал гражданином США, Генри Киссинджера призвали в армию США, где его интеллект и свободное владение немецким языком сделали его идеальным кандидатом для военной разведки. Его интеллектуальные способности позволили ему поступить в программу армейской специализированной подготовки, и эта возможность вместо боевой подготовки отправила его в колледж.

Однако в 1944 году армия США отменила программу, и Генри Киссинджера вернули в Кэмп-Клэйборн в Луизиане. Из Кэмп-Клэйборн Киссинджера направили в 84-ю пехотную дивизию, которая в сентябре 1944 года отправилась из Нью-Йорка в Европу.

В Германии Киссинджера быстро выбрали на должность немецкого переводчика генерала Александра Боллинга. Затем продолжил работу в стране, чтобы выполнять опасные контрразведывательные операции. Назначен администратором города Крефельд, где восстановил порядок и построил гражданское правительство чуть более чем за неделю. Получил первую награду именно в ходе Второй мировой за выявление нацистов и сотрудников гестапо. В 1946 году ушел в отставку в звании сержанта.

После службы в армии и недолгого обучения офицеров в Германии Генри Киссинджер вернулся к академической деятельности, получив степень бакалавра, магистра и доктора философии Гарвардского университета. По слухам, его докторская диссертация была и остается самой объемной из всех работ университета. До прихода в правительство он занимал различные научные и аналитические должности.

Именно служба в армии, работа в университете и перенесенные испытания во время Второй мировой войны подтолкнули Киссинджера на путь политической и дипломатической работы.

Заслуги Генри Киссинджера в мировой политике

Несмотря на успех в академических кругах, он вышел на политическую арену в 1960 году. Генри Киссинджер получил пост старшего советника по внешней политике в президентских кампаниях губернатора Нельсона Рокфеллера в 1960, 1964 и 1968 годах. Когда Рокфеллер проиграл кандидатуру от Республиканской партии в 1968 году, Генри Киссинджер, поначалу неохотно, присоединился к кампании кандидата от партии Ричарда Никсона.

После победы Никсона Генри Киссинджера назначили помощником президента по вопросам национальной безопасности, а затем советником по национальной безопасности. В этом качестве, а затем и в качестве государственного секретаря, Генри Киссинджер смог помочь избежать США многих из наиболее сложных проблем национальной безопасности.

Заслугой Генри Киссинджера считается нормализация отношений с Китаем впервые за десятилетия. Также дипломат ратовал за восстановление отношений с СССР.

«Треугольные отношения между США, Советским Союзом и Китаем сами по себе были формой давления на каждого из них, и мы тщательно маневрировали, чтобы попытаться быть ближе к каждому, чем они были друг к другу», — говорил он.

В конечном итоге Генри Киссинджер сыграл важную роль в достижении исторической разрядки между Соединенными Штатами и Советским Союзом посредством Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) 1972 года и Договора по противоракетной обороне. При этом он помог ослабить накал отношений между двумя мировыми сверхдержавами в условиях напряженности эпохи холодной войны, достигнув видения глобального порядка, который сохранит мир.

Генри Киссинджер также работал над прекращением участия Америки во Вьетнамской войне посредством Парижских мирных соглашений. Генри Киссинджер довольно быстро осознал, что конфликт невозможно выиграть обычными военными методами, поэтому он приступил к попыткам обеспечить мир посредством активной дипломатии.

В 1973 году смог оказать влияние на столкновение между союзником США Израилем и союзником Советского Союза Египтом, что в конечном итоге предотвратило перерастание регионального конфликта в глобальный.

Также именно связи и дипломатические навыки Генри Киссинджера, которые уважали на международной арене, смогли удержать ситуацию вокруг США в состоянии стабильности, когда президент Никсон находился в осаде из-за Уотергейтского скандала.

Чем занимался Генри Киссинджер после отставки

После того как Генри Киссинджер ушел с поста государственного секретаря, он остался советником по вопросам внешней политики, входил в президентский консультативный совет по внешней разведке при президентах Рейгане и Джордже Буше-старшем.

Покинув правительство, Киссинджер оставался частым комментатором по вопросам национальной безопасности, а также плодовитым писателем и основателем консалтинговой фирмы Kissinger Associates. Таким образом, он оставался неофициальным, но частым советником президентов США, а также приветствовал и встречался с бесчисленным количеством глав государств и высокопоставленных лиц почти из всех стран мира.

Он опубликовал 21 книгу, в том числе «Мировой порядок» 2014 года, «Дипломатию» 1994 года, ставшую незаменимой книгой для тех, кто изучает международные отношения и дипломатию США, и «О Китае» 2011 года, а также мемуары, рассказывающие о его пребывании в Белом доме и на посту государственного секретаря.

Обладая острым умом и энциклопедическими знаниями в области философии, истории и текущих событий, Генри Киссинджер известен как один из самых цитируемых людей в Вашингтоне. Он также знал о своей репутации человека с большим эго и не боялся шутить об этом.

У Генри Киссинджера остались жена Нэнси, двое взрослых детей и пятеро внуков.

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