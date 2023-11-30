Цены вниз: в России подешевела красная икра
В России подешевела красная икра
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingram Images; 5-tv.ru
Темп падения достиг, 2,6%.
В России подешевела красная икра. По данным Росстата, средняя стоимость деликатеса упала почти на 2,5% и сейчас составляет чуть более шести тысяч рублей за килограмм. Это минимум с начала года.
Причиной падения цен стало увеличение объемов добычи и удачная путина. Вместе с тем, эксперты не исключают — с приближением нового года один из главных продуктов праздничного стола может снова подорожать.
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