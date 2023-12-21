«Нельзя отказываться»: как сохранить свою красоту и молодость

Мода на косметологические процедурны не теряют своей актуальности. Ими пользуются уже не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины.

В современное время поддержание красоты и молодости не пустой звук не только среди представительниц прекрасного пола, но и среди мужчин. Своими секретами красоты гости премии TOP BEAUTY MASTERS эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru.

Блогер и экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно раньше была заядлой посетительницей косметологических клиник, но три года назад с ней произошла ситуация, поменявшая ее отношение к подобного рода процедурам. После нитевого лифтинга девушка чуть не потеряла глаз. В тот момент Кохно была в Мексике.

«У меня лопнула нитка в глаз, и там никто вытащить мне ничего не мог. <…> Это было как в бреду. <…> У меня температура была под 40. <…> У меня как шарик. И я боялась просто, что там еще миллиметр и она в глаз бы попала», — делится экс-участница «Дома-2».

Блогеру пришлось дожидаться обратного рейса в Россию, где врачи смогли ей помочь — им пришлось разрезать область под ее глазом. Теперь девушка стала более осторожной с косметологическими процедурами, заменив их дорогой японской косметикой, которая стоит около полумиллиона рублей.

«Если вы идете, максимально оттягивайте момент инъекционных процедур. Потому что лицо уже привыкает к ботоксу. И потом оно еще требует ботокс. Конечно, это плохо», — советует Кохно.

Многочисленными диетами блогер себя не изнуряет, ведь она уже пережила анорексию, насмотревшись на девушек с худощавым телосложением. По ее признанию, она даже выкинула весы из дома, чтобы не рефлексировать по поводу набранных килограммов.

«Да и сама я сейчас, собственно говоря, набрала вес. И я говорю девочкам о том, чтобы они не парились», — делится звезда «Дома-2».

Для поддержания хорошей физической формы Мария Кохно старается придерживаться правильного питания и периодически заниматься спортом.

А у телерадиоведущего Артема Вильямса, по его признанию, есть три кита, на которых держится его красота: еженедельный поход к косметологам, где ему делают уходовые процедуры — маски, массажи, регулярное посещение зубного, а также занятия спортом.

«Тренируюсь дома, свой тренажерный зал. Поэтому приезжает тренер, он меня направляет, заставляет. Делаю кардио и силовые, конечно же», — рассказал телерадиоведущий.

Вильямс придерживается правильного рациона питания, однако может себе позволить съесть на ночь и жирное, и сладкое.

«Нельзя отказываться. Если организм хочет, нужно съесть какую-нибудь гадость. <…> Но не переусердствовать», — убежден телерадиоведущий.

Певец и продюсер Илья Гуров в домашних условиях ухаживает за своей кожей: делает различные маски, патчи.

«Профессия такая, что ты постоянно в гриме, постоянно на свету, и поэтому нужно держать себя в форме», — делится артист.

Поддерживать себя в форме Гуров старается посредством ходьбы пешком и небольшой домашней зарядки.

«Я и спорт — две вещи несовместимые», — смеется певец и продюсер.

Писатель Остап Стужев отмечает, что сейчас мужчины сильно обеспокоены своей внешностью. Он не раз замечал, как в фитнес-клуб молодые люди приносят с собой сумки с косметикой. Сам мужчина, по его признанию, не так часто ею пользуется. Он, например, может лишь нанести на кожу крем для увлажнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская раскрыла, как ухаживает за своей кожей.