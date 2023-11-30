Не может говорить: здоровье осужденной Наталии Дрожжиной ухудшилось

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 81 0

Наталия Дрожжина практически не разговаривает после трех инсультов

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Артистка, вовлеченная в серьезный судебный конфликт с вдовой и дочерью Баталова, борется с онкологией. Недавно у нее случились три инсульта подряд.

Актриса Наталия Дрожжина, вовлеченная в серьезный судебный конфликт с вдовой и дочерью Баталова, борется с онкологией. Недавно у нее случились три инсульта подряд. Об этом рассказала эксклюзивно для 5-tv.ru актриса Ольга Дунаева.

Она не выходит из дома и не может разговаривать. У нее наблюдаются устойчивые нарушения речи, актриса проходит реабилитацию. В данный момент она практически не разговаривает, также известно, что ей продлевают инвалидность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталия Дрожжина борется с раком — она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы.

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