У капитана хоккейной команды «Ак Барс» Александра Радулова родился третий сын

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 12 0

Команда поздравила капитана с пополнением.

У капитана хоккейной команды «Ак Барс» Александра Радулова родился третий сын

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Капитан хоккейной команды «Ак Барс» Александр Радулов поделился радостной новостью — у двукратного чемпиона мира по хоккею родился сын. Как сообщает сайт «БИЗНЕС Online», одними из первых Александра с таким радостным событием поздравил родной клуб.

«Пополнение! Поздравляем Александра Радулова и его жену Анну с рождением сына», — сказано в поздравительном посте пресс-службы «Ак Барс».

Лидер команды становится отцом уже в третий раз. Его первый сын Макар родился в 2015 году, от первого брака хоккеиста с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. Второй сын Мирон родился в 2020 от нынешней супруги Александра — Анны Бокий. Имя новорожденного малыша пока что не оглашалось.

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