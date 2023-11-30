Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 115 0

Политик участвовал в развитии сельского хозяйства и защите природы региона.

Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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В Нижегородской области умер сенатор от региона Владимир Лебедев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Глеб Никитин.

Глава региона назвал коллегу настоящей легендой, профессионалом и созидателем. Никитин добавил, что Владимир Лебедев был очень позитивным и неравнодушным человеком.

«У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним — шок… Ужасная трагедия», — написал губернатор Нижегородской области, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Владимир Лебедев занимал пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Ранее Лебедев занимал ряд высоких должностей в различных крупных российских компаниях. Также работал на посту заместителя министра природных ресурсов и экологии России, возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о биографии умершего экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева.

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