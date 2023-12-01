Поликлиника на плаву: в России строят первый медицинский теплоход

Внутри оборудуют смотровые, каюты для врачей, лифт и широкие проходы.

Медики пойдут по воде. В России в скором времени со стапелей сойдет современный медицинский теплоход. Его оснастят новейшим оборудованием, позволяющим в короткие сроки выявить болезнь и определить лечение жителям отдаленных районов Урала.

Судно придет на смену плавучей поликлинике, уже несколько десятилетий ходящей по местным рекам. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов продолжит.

В этом цехе в Подмосковье строят особенный теплоход. Поликлиника на плаву — специальный заказ Ханты-Мансийского автономного округа.

К лету следующего года корпус должны собрать воедино. После начнутся отделочные работы. Нужно сделать кабинеты врачей, каюты для них, общие комнаты, камбуз. Еще будет лифт. Это первое судно в России, которое проектируют и строят именно под медицинские нужды.

Подобный медицинский корабль уже есть — Николай Пирогов. Но его собирали не с нуля — а переделывали из грузового теплохода СТ-300.

На теплоходе работают 19 медкабинетов. В бригаду врачей входят терапевт, узисты, невролог, хирург. Самый востребованный врач — офтальмолог. Есть здесь даже лаборатория для забора анализов. На новом теплоходе будет больше кабинетов — 25.

За сезон врачи принимают по 6-8 тысяч пациентов. Для многих плавполиклиника — единственный вариант получить профессиональную помощь врачей.

Уникальный теплоход приходит к жителям в села вот уже 30 лет. Этим летом выяснилось, что ему и самому требуется помощь — пора заменить двигатель. Найти его сложно, таких уже не выпускают. Поэтому и решили построить новую плавучую поликлинику.

Корабль оснастят новейшим оборудованием. На нем будет широкополосный интернет и спутниковая связь. И пока теплоход строят, жителям Ханты-Мансийского автономного округа предлагают придумать ему название.