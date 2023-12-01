Новогодний прайс: спрос на зимние курорты в России вырос

Забронировать гостиницу на праздники очень непросто.

К новогодним праздникам готовятся и зимние курорты нашей страны. Уже через месяц они наводнятся туристами, выбирающими активный отдых вместо многодневного застолья. При этом уже сейчас найти отель или забронировать тур на длительные выходные — задача не из простых.

О том, где еще доступны варианты и во сколько они обойдутся — выяснил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Искры в мастерской — к горячей поре на склонах. Сотни метров заточенных канатов вскоре опробуют тысячи гостей. И это при том, что часть гостей потратились на свой зимний отдых еще летом. Те же, кто планирует провести праздники на склоне, еще могут успеть организовать отдых. А у кого горы круче — туристы будут сравнивать разумеется по соотношению цена качество.

Приманивают туристов снегом и на Сахалине. Путешественники, которые не планируют покорять вершины — отправляются к Баренцеву морю, в Карелию и Якутию. Впрочем, большинство, по статистике туристических экспертов намерены встретить 2024 год в каменных джунглях. Но это если говорить о внутреннем туризме.

Туристов вылетающих на январские выходные за границу — не меньше. Даже несмотря на существенный рост цен. Но есть и такие, кто из-за границы едут встретить Новый год в Россию. Анжелика уже как 12 лет живет в Будапеште, в этом году, говорит, решила махнуть на Родину.

По сравнению с предыдущим годом, рост желающих отметить Новый год в путешествии вырос на 15%, отмечают исследователи туриндустрии. Прогноз, который они делают на январский туристический бум — это загрузка курортов и отелей не менее, чем на 90%.