«Исчезли в неизвестном направлении»: актер сериала «Триггер» ищет жену и сына

Александр Левин обратился к правоохранителям, чтобы найти четырехлетнего ребенка.

Актер сериалов «Триггер» и «Телохранители» Александр Левин разводится со своей супругой Анастасией Филимоновой. Как стало известно 5-tv.ru, женщина забрала их общего ребенка и исчезла в неизвестном направлении.

Кто стал инициатором развода Левина и Филимоновой, не сообщается. Пара в браке с 2014 года, а в 2019-м в семье появился сын Михаил. Сейчас ребенку четыре года, он посещает детский садик, откуда женщина и забрала ребенка, не сказав ничего отцу.

«Она исчезла в неизвестном направлении. Александр не знает, где находится его ребенок, поэтому подал заявление в полицию», — рассказывает источник 5-tv.ru.

Актер Александр Левин известен зрителю по таким сериалам как «Триггер», «Улицы разбитых фонарей» и «Телохранители», в последнем ему досталась одна из главных ролей.

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