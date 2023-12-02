«Иванушки International» объяснили, почему «Тополиный пух» летит в июле

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 12 0

«Иванушки» рассказали, что текст песни «Тополиный пух» зависел от города автора

«Иванушки International» объяснили, почему «Тополиный пух» летит в июле

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Многих поклонников знаменитой группы «Иванушки International» всегда интересовало, почему в тексте говорится именно о середине лета.

Каждый в России и не только знает легендарную композицию «Тополиный пух», которая всегда сопровождает лето, а в особенности июль, ведь именно про этот месяц поется в песне.

«Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные», — упоминается в тексте.

Многих поклонников знаменитой группы «Иванушки International» всегда интересовало, почему в тексте говорится именно о середине лета, если пух тополя начинает оседать на улицах намного раньше. После аншлаговых концертов бэнда в «Крокусе» в издании utro.ru наконец нашли ответ на столь «животрепещущий» вопрос.

И ведь правда, пух летает в воздухе скорее в июне или даже в конце мая. Однако, как говорят специалисты, чаще всего подобное случается из-за ранней и жаркой весны.

Андрей Григорьев-Апполонов, участник «Иванушек», рассказал, что слова для композиции написал Михаил Андреев. Автор текста проживает в городе Томск, и именно в этом факте кроется вся загвоздка.

«Там, в Сибири, тополиный пух серыми клочьями летит именно в июле. Где он эту песню писал, там месяц и появился», — наконец, объяснил певец.

Кирилл Туриченко, самый молодой музыкант в группе, смеется, что целых 29 лет фанаты мучились вопросом, почему же в песне пух летит в июле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Туриченко из «Иванушек» зарабатывает на жизнь.

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