Курение запрещено: как в школах будут находить вейперов

Петербургские студенты разработали и уже тестируют первую антивейп-систему. Внешне прибор чем-то напоминает блютус-колонку. Его датчики реагируют на вещества, которые содержатся в жидкости.

Разработчики считают, что при помощи гаджета, к примеру, можно будет ловить курящих школьников. Почему так важна петербургская разработка знает Камилла Байчибаева.

О том, что школьники «парят» вейп в туалетах, педагоги второй петербургской гимназии теперь узнают прямо в мессенджере. В учреждении в тестовом режиме установили систему антивейп.

«Пожарная система считывает элементы горения, а пары вейпа она считать не может. Наш датчик направлен непосредственно на пары пропиленгликоля и глицерина», — рассказал разработчик системы Артем Визиров.

23 устройства, внешне напоминающих bluetooth-колонку, установили на потолках уборных и подключили к Wi-fi. За разработку в прошлом году взялись тогда еще ученики, а теперь выпускники гимназии Федор Корнеев, Артем Визиров, Георгий Альев, Никита Литвинцев. Главным поводом к созданию антивейпа для ребят стала серия трагедий в Петербурге. 12-летний мальчик умер от последствий курения электронных испарителей. 17-летнего Колю мама нашла дома сидящим в кресле с собакой и мертвым. Позже врачи установили — это было отравление химическим веществом.

«Мы не от того, что нам нечего делать ставим все системы — нам вот нечем заняться, мы решили вас проконтролировать, а именно потому, что есть смертность», — говорит Екатерина Угренинова, мама Коли Огородникова.

Первые устройства ребята собирали на деньги, отложенные из своих карманных. Теперь они мечтают о гранте и совершенствуют свою систему. Пока что все зависит от качества интернета в конкретной школе. Сверстники ребят отнеслись к изобретению неоднозначно.

«Да, конечно, у многих это вызывает отрицательную реакцию, но многие ребята поддержали, понимают и отнеслись с уважением», — отметила социальный педагог Елена Дементьева.

«Тут два лагеря, 50% абсолютно поддерживают, 50% — абсолютно не поддерживают», — сказал разработчик Артем Визиров.

У тех, кто курит в школьных туалетах, теперь выбора нет. Во всяком случае это может уберечь их от страшных последствий, которые описывают врачи.

«Кашель, одышка, затруднение дыхания, нехватка воздуха и другие симптомы могут сопровождать курение этих электронных систем доставки и приводить к формированию различных заболеваний, в том числе липоидной пневмонии, интерстициальных заболеваний легких», — объяснила врач-пульмонолог Ирина Шмелева.

Решить проблему с курящими школьниками уже пытались депутаты. В апреле этого года был принят закон о запрете продажи безникотиновых вейпов несовершеннолетним. Насколько эффективна такая мера, пока судить рано, но уже точно можно сказать, что число сообщений о смертях из-за вейпов снизилось. Однако закон — это лишь один этап в борьбе. Система антивейп позволит вести ее более точечно и ловить тех, кто обошел запрет и смог купить устройство. Главное, чтобы связь в школе не подводила.