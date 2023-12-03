Позвольте вас на эшафот: Зеленского ведут к смерти «свои» же люди?

Не секрет, что лидер Украины почти полностью бесправен. Но только ли за рубежом сидят его «управленцы»?

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает мечтать, что Донбасс он еще сумеет захватить, как и Крым, ну уже хотя бы признает, что это будет непросто — потому что местные жители этого не хотят.

Сейчас главный вопрос — кого сделают крайним за провал проекта «анти-Россия». Зеленский пытается спихнуть ответственность на военных — они же не показали результатов! Те держат марку — нет нет, вы верховный главнокомандующий — вам и на эшафот. Отодвинутые от кормушки в последние годы политики поднимают голову — пытаются доказать западным кураторам свою эффективность.

Недаром Петр Порошенко рванул в Европу, и недаром его показательно под камеры из страны не выпустили. Экс-президента! Ну и наконец, объявился целый хор «провидцев», которые переобуваются налету и уже самые заукраинские спикеры не стесняясь говорят: «Так Россия побеждает». Но мы же помним все их выступления.

Все подробности — в репортаже коррепондента «Известий» Николая Иванова.