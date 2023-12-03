Птица вывела из строя самый современный истребитель США F-35A

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Предполагаемые расходы на ремонт поврежденного судна оказались больше стоимости его приобретения.

Птица вывела из строя самый современный истребитель США F-35A

Фото: www.globallookpress.com / South Korea Defense Ministry

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Американский истребитель F-35A, стоящий на вооружении Южной Кореи, вывели из эксплуатации из-за серьезных повреждений после столкновения с птицей в прошлом году. Об этом сообщает местное издание YonhapNews со ссылкой на командование вооруженных сил государства.

В военном ведомстве заявили, что воздушное судно было значительно повреждено в январе 2022-го, столкнувшись с птицей.

По заключению производителя — компании из США Lockheed Martin, у F-35A после инцидента пострадали порядка 300 компонентов, в том числе планер, двигатель, системы управления и навигации и не только.

Как передает источник, власти страны рассмотрят разные варианты дальнейшего использования списанного самолета, включая возможность обучать на нем механиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский конвертоплан потерпел крушение в Японии.

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