Не имели права: мошенники продали россиянину чужой автомобиль

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Жителю Сочи продали в Москве чужой автомобиль

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Как была устроена преступная схема?

Житель Сочи стал жертвой нечистых на руку автодилеров. Мужчина приобрел в столице подержанную иномарку, но, когда вернулся в родной город, выяснилось, что по документам автомобиль продан другому лицу. В деталях мошеннической схемы разбирался корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что предъявить претензии пытаются десятки столичных автомобилистов, которые попались на удочку предприимчивых аварийных комиссаров.

Специалисты помогали не только оформить документы для страховых компаний, но и тайком подсовывали доверчивым клиентам договоры, после подписания которых те оставались без выплат.

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