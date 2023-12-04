Нефтяной вопрос: в Венесуэле провели референдум о присоединении новых территорий

Эфирная новость 33 0

В Венесуэле провели референдум о присоединении новых территорий

Фото, видео: Reuters / LEONARDO FERNANDEZ VILORIA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Две южноамериканские страны спорят о принадлежности этих земель уже больше века.

В Венесуэле провели референдум о присоединении почти двух третей территории соседней Гайаны. Две южноамериканские страны спорят о принадлежности этих земель уже больше века.

Однако конфликт обострился после того, как там нашли крупные залежи нефти. Власти Гайаны разрешили разрабатывать месторождение американским компаниям — в Венесуэле с этим категорически не согласны.

«Это исторический референдум для всех нас. Я очень рада за свою страну, сегодня мы голосуем за наше наследие, мы не позволим украсть его. Я проголосовала „за“ по всем пунктам», — говорит местная жительница Марисоль Сунико.

«Все политические силы, весь народ объединились во имя одной общей идеи: поддержать правительство и родину, чтобы проголосовать и быть причастными к истории страны», — отмечает политолог Теанис Нуньез.

Одним из первых проголосовал президент Николас Мадуро — он уже поздравил нацию с победой. По итогам референдума, 95% проголосовавших поддержали включение в состав страны спорных территорий.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

12:59
Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Бельгии
12:49
«Прошел четыре тюрьмы»: куда пропал звезда «Зоны» Олег Протасов
12:46
«Сегодня»: что происходит с Михаилом Боярским в больнице
12:34
Управа есть: куда жильцы могут пожаловаться на УК
12:25
«Снизить градус»: Матвиенко о возможном запрете на аборты в России
12:19
Полный список: кому в России проиндексируют зарплаты в 2024 году

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Как мальчишка»: Денис Клявер находится в ожидании новогоднего чуда
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд