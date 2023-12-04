Нефтяной вопрос: в Венесуэле провели референдум о присоединении новых территорий

Две южноамериканские страны спорят о принадлежности этих земель уже больше века.

В Венесуэле провели референдум о присоединении почти двух третей территории соседней Гайаны. Две южноамериканские страны спорят о принадлежности этих земель уже больше века.

Однако конфликт обострился после того, как там нашли крупные залежи нефти. Власти Гайаны разрешили разрабатывать месторождение американским компаниям — в Венесуэле с этим категорически не согласны.

«Это исторический референдум для всех нас. Я очень рада за свою страну, сегодня мы голосуем за наше наследие, мы не позволим украсть его. Я проголосовала „за“ по всем пунктам», — говорит местная жительница Марисоль Сунико.

«Все политические силы, весь народ объединились во имя одной общей идеи: поддержать правительство и родину, чтобы проголосовать и быть причастными к истории страны», — отмечает политолог Теанис Нуньез.

Одним из первых проголосовал президент Николас Мадуро — он уже поздравил нацию с победой. По итогам референдума, 95% проголосовавших поддержали включение в состав страны спорных территорий.