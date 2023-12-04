Нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ

Огонь охватил Луганскую нефтебазу минувшей ночью. Причиной стала атака беспилотниками со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру Луганской народной республики (ЛНР).

Так, в ночь на 4 декабря неонацисты атаковали объект при помощи беспилотников. Отмечается, что незадолго до пожара были слышны звуки работы противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время пожар потушен.

О пострадавших власти Луганска не сообщали.

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