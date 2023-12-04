Нефтебаза в Луганске горела из-за ночной атаки со стороны ВСУ
В настоящее время пожар потушен. Что известно о случившемся?
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
Огонь охватил Луганскую нефтебазу минувшей ночью. Причиной стала атака беспилотниками со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру Луганской народной республики (ЛНР).
Так, в ночь на 4 декабря неонацисты атаковали объект при помощи беспилотников. Отмечается, что незадолго до пожара были слышны звуки работы противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время пожар потушен.
О пострадавших власти Луганска не сообщали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Краснодарского края.
- 4 дек
- Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению
- 4 дек
- Артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили «Ланцетами» на правом берегу Днепра
- 4 дек
- С тонущего корабля: боевики ВСУ сбежали при захвате опорного пункта силами ВС РФ
- 4 дек
- Цель обнаружена: как российские истребители уничтожали радиолокационную станцию ВСУ
- 4 дек
- ВС РФ заставили бежать боевиков ВСУ при штурме Артемовского
- 4 дек
- Пушки «Рапира» уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 дек
- Один снаряд — цель поражена: как ВС РФ уничтожают западные танки в районе Клещеевки
- 4 дек
- Обвинят и бросят: во Франции раскрыли план США в отношении Зеленского
- 4 дек
- «От оптимизма не осталось и следа»: на Западе увидели изменение в поведении Зеленского
- 4 дек
- Минобороны предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
Читайте также
86%
1.18 97.91
1.03
Нашли ошибку?