Выбраться из западни: как убрать прокрастинацию из своей жизни

Что о человеке говорит постоянное стремление отложить дела на потом?

Если у вас не получается сфокусироваться на каком-то деле больше двух минут, вы с трудом вспоминаете, что делали в течение дня и без конца откладываете момент, когда нужно заняться чем-то важным, то это повод задуматься. Эксперт цифровой психологии, тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че назвал изданию dni.ru способы, как решить эту проблему.

Причины постоянного откладывания дел на потом

Для начала нужно понять причину ухудшения памяти и внимания, потери интереса к чему-то и образования прокрастинации. В некоторых случаях они могут таиться в режиме жизни: нехватка физических нагрузок, поздний отход ко сну, неправильное питание и отсутствие питьевого режима.

Все это приводит к накоплению усталости, нарушению баланса веществ в организме и снижению энергии. В таком состоянии не хочется браться за дела.

Как побороть прокрастинацию

Специалист советует в таких случаях начать ходить по десять тысяч шагов в день, пить полтора-два литра теплой воды, урегулировать ежедневное меню и ложиться спать хотя бы до 12 ночи. По мнению Че, уже через неделю принятые меры порадуют отличным результатом.

Так, вас будет «распирать» от энергии и желания что-то делать. Если же через месяц жизни с новым режимом ничего сильно не поменялось, необходимо обратиться к врачу, в том числе сдать анализы.

Помимо похода к медицинскому специалисту, можно внедрить в рутину несколько ритуалов, которые помогут решить проблему с прокрастинацией.

Длинные лекции

Прослушивание длинных лекций очень полезно в борьбе с прокрастинацией. Чем зануднее материал, тем сложнее удерживать внимание.

Нужно собрать волю в кулак и продолжать слушать. Когда нейронная сеть сформируется, такое занятие способно стать одним из любимых.

Чтение вслух

Очень хорошо помогает чтение вслух, отметил эксперт. Читая про себя, вы быстро теряете внимание, отвлекаясь на другие дела.

Чтение же вслух, особенно по ролям, разными голосами, улучшает концентрацию внимания и память, эффективнее пополняется словарный запас и развивается мышление.

Каллиграфия

Еще один отличный инструмент — каллиграфия. На Востоке считается, что руки являются вторым мозгом.

И в самом деле, научно доказано, что существенные объемы мозга управляют мелкой моторикой рук, и, если ее прорабатывать, можно улучшить внимание, мышление, зрительную память, ориентацию в пространстве, воображение и речь.

Че отметил, что источниками наибольшего счастья и энергии являются занятие любимым делом, реализация своего предназначения, помощь в реализации другим людям.

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