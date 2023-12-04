«Мне шесть лет»: Бритни Спирс опубликовала неоднозначную запись

Поклонники уже поспешили поставить звезде новый диагноз.

Американская поп-певица Бритни Спирс в последнее время часто создает поводы для обсуждений. Избавившись от опекунства отца, звезда не прекратила, по мнению многих фанатов, вести себя странно.

На днях Спирс отметила день рождения, заявив в личном блоге, что ей исполнилось не 42 года, а всего шесть лет. Ее аудитория в социальных сетях поспешила поставить знаменитости диагноз.

Обратно в «детство»

К не совсем понятной записи Спирс прикрепила видео достаточно откровенного характера, в котором прямо из кровати продемонстрировала новое нижнее белье.

«В этом году мне исполнилось шесть лет», — подписала ролик знаменитость.

Еще одна строчка поста гласит, что она постоянно ощущает себя на шесть лет, несмотря на то, что достигла совсем другого возраста.

Предполагаемая болезнь

www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

Издание Daily Mail сообщило, что организация по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research заявила о возможных последствиях принятия лекарственных препаратов, которые и привели к новому психическому расстройству артистки. Спирс достаточно часто в личном блоге публикует видеоролики, сопровождаемые нетипичными танцами.

Кроме того, певица предпочитает «свободное движение» — она не надевает большое количество одежды. По слухам, поп-звезда может страдать от акатизии — клинического синдрома, характеризующимся постоянным желанием двигаться.

Из-за такого заболевания люди зачастую не могут просто «усидеть на месте». В сообщении организации говорится, что именно поэтому Спирс «не может оставаться неподвижной».

Считается, что подобное состояние возникает после продолжительного употребления особо действенных лекарственных средств. Помимо танцев, поклонники часто замечали, что Спирс с трудом сохраняет неподвижность даже на обычных видео, где просто общается с фанатами. Она часто раскачивается взад-вперед и ерзает, перенося вес с одной ноги на другую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бритни Спирс объяснила свои голые фото в соцсетях.

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