Путин оставил послание на выставке «Россия» на ВДНХ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 106 0

Президент осмотрел павильоны и пообщался детьми, а затем написал послание.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Российский лидер осмотрел экспозиции и пообщался с детьми и волонтерами.

«Сегодня ровно месяц как наша выставка открылась. Вчера мы закрывались: уже больше двух миллионов человек прошло на нашу выставку за месяц. У нас поток невероятный», — рассказала директор выставки, встречая президента.

Путин затем пообщался с детьми и оставил на белой доске послание. Его он написал маркером и завершил подписью.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как олимпийские чемпионы посетили стенд Санкт-Петербурга на выставке «Россия».

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