В Туле отец зарезал годовалого сына: что известно о жестоком убийстве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 71 0

Тело зарезанного годовалого мальчика нашли в Туле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Javier Sanchez Mingorance; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

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Перед расправой подозреваемый в преступлении мужчина позвонил бабушке ребенка и спросил, что делать, если тот сходил в туалет.

Зверское убийство произошло в Туле. Жертвой жестокой расправы стал годовалый мальчик. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Предварительно, им является отец малыша. Все подробности — в материале 5-tv.ru.

Трагедия произошла 4 декабря в Ленинском районе города. По данным 5-tv.ru, мама мальчика оставила его бабушке с дедушкой. Вместе с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда те ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком.

По сведениям информатора, в обед мужчина позвонил бабушке и спросил, что делать, если ребенок сходил в туалет. Однако после звонка он уже бесследно пропал, а вернувшийся вечером домой дедушка обнаружил тело своего внука с ножевым ранением.

Мужчина скрылся без документов, телефона и денег. Предварительно, до этого он лечился в психиатрической клинике.

Подозреваемый в совершении убийства малыша задержан. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Тульской области, он госпитализирован в медицинское учреждение. После оказания ему необходимой медицинской помощи следователи его допросят. По данным 5-tv.ru, мужчина пытался свести счеты с жизнью.

В распоряжении 5-tv.ru также появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве ребенка.

1Подозреваемый в убийстве ребенка задержан. 5-tv.ru

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жестоком убийстве мальчика в Ачинске.

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В Туле отец зарезал годовалого сына: что известно о жестоком убийстве

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