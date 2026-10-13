Кусают и вызывают замыкание: опасных огненных муравьев обнаружили в Сиднее

Эти крохотные существа могут нанести миллиардный ущерб экономике.
Фото: © Getty Images/HUM Images / Contributor
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SBS: опасных огненных муравьев обнаружили в Сиднее
Красных огненных муравьев, представляющих серьезную угрозу для людей и животных, обнаружили в Сиднее. Об этом сообщил телеканал SBS.
Гнездо нашли сотрудники службы биобезопасности федерального министерства сельского хозяйства в терминале логистического центра.
Генетическая экспертиза установила, что насекомых завезли в Австралию из-за границы. Предположительно, они прибыли в одном из грузовых контейнеров.
Проверку территории организуют власти штата Новый Южный Уэльс. Первоначально специалисты обследуют участок в радиусе 500 метров от обнаруженного гнезда. Затем район обработки расширят до двух километров.
Совет по инвазивным видам оценивает возможный ежегодный ущерб экономике от бесконтрольного распространения этих муравьев в два миллиарда австралийских долларов (около 177 миллиардов рублей).
Предыдущую находку огненных муравьев в Сиднее зафиксировали в ноябре 2014 года в порту Ботани. Тогда гнездо оперативно уничтожили. Однако полная очистка местности от популяции насекомых заняла почти два года.
Красный огненный муравей — опасный инвазивный вид родом из Южной Америки. Название получил из‑за болезненных укусов, вызывающих ощущение ожога.
Распространился по миру с грузами и в последние годы замечен даже в Европе — на Сицилии. Опасен для людей, у аллергиков возможны тяжелые реакции, животных, экосистем и хозяйства: повреждает посевы, разоряет ульи, провоцирует короткие замыкания в технике.
Для борьбы применяют химикаты и биологические методы — например, используют мух‑горбаток, паразитирующих на муравьях.
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