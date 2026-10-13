ВСУ не смогли обнаружить российские ракеты до взрывов в Киеве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Причины устанавливаются.

ВСУ не смогли обнаружить ракеты до взрывов в Киеве

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Вооруженные силы Украины не получили информации о запуске российских ракет до начала взрывов в Киеве. Баллистические цели удалось обнаружить радиолокационными средствами уже во время атаки. Об этом 13 октября сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

«Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информация о пусках не поступала. Причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

По данным издания, перед объявлением воздушной тревоги в украинской столице прозвучали от шести до восьми взрывов.

Ранее, 10 октября, российские военные ударили по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. В Минобороны РФ заявили, что объект использовался украинской стороной для сбора, обработки и хранения разведывательной информации.

В тот же день российское ведомство сообщило об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, как утверждается, были задействованы в доставке военных грузов. В частности, Минобороны заявило о поражении сухогруза с грузами военного назначения в порту Одессы.

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