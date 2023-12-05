«Росатом» показал проект атомной станции на конференции ООН в Дубае

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Особое внимание было уделено и вопросам экологии.

«Росатом» показал проект атомной станции на конференции ООН в Дубае

Фото: REUTERS / Amr Alfiky; 5-tv.ru

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Госкорпорация «Росатом» провела День атомных станций малой мощности. Мероприятие состоялось на полях Климатической конференции ООН в Дубае.

Зарубежным партнерам продемонстрировали передовые российские разработки, в частности, проект атомной станции, которая строится сейчас в Якутии. Особое внимание было уделено и вопросам экологии.

«Мы убеждены, что атомная энергия обязательно станет основой низкоуглеродного баланса, к которому мы все стремимся. А малая атомная генерация, как одно из надежных технологических решений, займет в атомной энергетике будущего достойное место», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Помимо строящейся АЭС малой мощности, Россия также может похвастаться и действующей — единственной в мире плавучей станцией «Академик Ломоносов», которая обеспечивает электроэнергией город Певек на Крайнем Севере.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» представил собственное программное обеспечение.

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