В России запустили масштабную распродажу авиабилетов

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Рита Миронова
Рита Миронова 51 0

Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по России

В России запустили масштабную распродажу авиабилетов

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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По каким ценам и направлениям можно будет приобрести билеты?

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов. Как сообщается на сайте организации, это связано с ее 30-летием.

С 5 по 8 декабря все желающие смогут приобрести билеты с хорошей скидкой. Например, из Москвы в Казань или Махачкалу, из Нижнего Новгорода или Уфы в Махачкалу можно будет улететь с 30% скидкой.

Из Казани и Тюмени в Махачкалу, а также из Москвы в Оренбург билеты продаются со скидкой 25%.

На все остальные авиарейсы действует скидка от 15 до 20%. Улететь по направлениям со скидкой можно будет с 12 декабря 2023 года по 26 октября 2024 года.

Nordwind Airlines была основана в 2008 году всего с тремя самолетами, которые летали по шести направлениям. Спустя десять лет авиакомпания перевезла более семи миллионов пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила бронирование дешевых билетов.

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