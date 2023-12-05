В России запустили масштабную распродажу авиабилетов

По каким ценам и направлениям можно будет приобрести билеты?

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов. Как сообщается на сайте организации, это связано с ее 30-летием.

С 5 по 8 декабря все желающие смогут приобрести билеты с хорошей скидкой. Например, из Москвы в Казань или Махачкалу, из Нижнего Новгорода или Уфы в Махачкалу можно будет улететь с 30% скидкой.

Из Казани и Тюмени в Махачкалу, а также из Москвы в Оренбург билеты продаются со скидкой 25%.

На все остальные авиарейсы действует скидка от 15 до 20%. Улететь по направлениям со скидкой можно будет с 12 декабря 2023 года по 26 октября 2024 года.

Nordwind Airlines была основана в 2008 году всего с тремя самолетами, которые летали по шести направлениям. Спустя десять лет авиакомпания перевезла более семи миллионов пассажиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила бронирование дешевых билетов.