Лютый мороз: аномальные холода ударили по Якутии и Магаданской области

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Аномальные морозы ударили по Якутии и Магаданской области

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Сатановский; 5-tv.ru

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Погода

У природы нет плохой погоды. Такого девиза, видимо, придерживаются местные жители. Как они живут в таких экстремальных условиях?

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов России. Причина — аномальные холода. Особенно они затронут азиатскую части страны. Как ожидается, температура воздуха за Уралом будет опускаться до минус 40 градусов. Ну а хуже всего ситуация в Якутии и Магаданской области. Там градусники уже фиксируют рекордную температуру в минус 60. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев продолжит.

Кадры с высоты птичьего полета. Якутск накрыло облаками. Плотный туман окутал город из-за аномальных морозов. Видимость практически нулевая. А ртуть в градусниках опустилась ниже размеченной шкалы.

В эти дни в Якутии морозы доходят до минус 57. Люди передвигаются по улице короткими перебежками. Но даже в таких условиях сохраняют оптимизм.

«В этом, наверное, есть какая-то экзотика своя. Наша якутская. Сохраняемся молодыми всегда», — говорят местные жители.

Не боятся сильнейших морозов и на рынках. Продавцы торгуют замороженной семгой, несмотря на свои замершие лица и ресницы.

«Мы тепло одеты и привыкли. Нормально», — заверяют продавцы.

А местные блогеры запустили традиционный тренд: фейерверк из кипятка на морозе.

Непросто справляется с морозами техника. Автомобилисты оставляют машины заведенными даже на ночь. А пассажиры общественного транспорта из окон с трудом могут разглядеть свои остановки. Аэропорт из-за плотного тумана временно закрыт. Школьники переведены на домашнее обучение.

В центральных районах Магаданской области температура опустилась до минус 55 градусов. И вместе с морозами, как и в Якутии опустились туманы. В некоторые районы региона закрыто автобусное сообщение. Спасатели рекомендуют водителям не выезжать на трассы, где отсутствует мобильна связь. А в домах и квартирах не перегружать сети электроприборами.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы еще продолжатся.

«Морозная погода в центральных районах области сохранится еще в течение трех дней», — говорит ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП «Колымское УГМС» Марина Балдина.

Арктический мороз к концу рабочей недели накроет всю Россию.

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