Лютый мороз: аномальные холода ударили по Якутии и Магаданской области
Аномальные морозы ударили по Якутии и Магаданской области
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Сатановский; 5-tv.ru
У природы нет плохой погоды. Такого девиза, видимо, придерживаются местные жители. Как они живут в таких экстремальных условиях?
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов России. Причина — аномальные холода. Особенно они затронут азиатскую части страны. Как ожидается, температура воздуха за Уралом будет опускаться до минус 40 градусов. Ну а хуже всего ситуация в Якутии и Магаданской области. Там градусники уже фиксируют рекордную температуру в минус 60. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев продолжит.
Кадры с высоты птичьего полета. Якутск накрыло облаками. Плотный туман окутал город из-за аномальных морозов. Видимость практически нулевая. А ртуть в градусниках опустилась ниже размеченной шкалы.
В эти дни в Якутии морозы доходят до минус 57. Люди передвигаются по улице короткими перебежками. Но даже в таких условиях сохраняют оптимизм.
«В этом, наверное, есть какая-то экзотика своя. Наша якутская. Сохраняемся молодыми всегда», — говорят местные жители.
Не боятся сильнейших морозов и на рынках. Продавцы торгуют замороженной семгой, несмотря на свои замершие лица и ресницы.
«Мы тепло одеты и привыкли. Нормально», — заверяют продавцы.
А местные блогеры запустили традиционный тренд: фейерверк из кипятка на морозе.
Непросто справляется с морозами техника. Автомобилисты оставляют машины заведенными даже на ночь. А пассажиры общественного транспорта из окон с трудом могут разглядеть свои остановки. Аэропорт из-за плотного тумана временно закрыт. Школьники переведены на домашнее обучение.
В центральных районах Магаданской области температура опустилась до минус 55 градусов. И вместе с морозами, как и в Якутии опустились туманы. В некоторые районы региона закрыто автобусное сообщение. Спасатели рекомендуют водителям не выезжать на трассы, где отсутствует мобильна связь. А в домах и квартирах не перегружать сети электроприборами.
По прогнозам синоптиков, аномальные морозы еще продолжатся.
«Морозная погода в центральных районах области сохранится еще в течение трех дней», — говорит ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП «Колымское УГМС» Марина Балдина.
Арктический мороз к концу рабочей недели накроет всю Россию.
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