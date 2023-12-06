Ювелирно: технику ВСУ под Херсоном громят гаубицами «Гиацинт»
Технику ВСУ под Херсоном уничтожают гаубицами «Гиацинт»
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Эти орудия обладают высокой мощностью и точностью.
Огненный цветок дальнобойной артиллерии. В зоне спецоперации охоту за вражеской бронетехникой ведут расчеты самоходных гаубиц «Гиацинт».
Эти орудия обладают высокой мощностью и точностью, и способны ювелирно поражать цели на расстоянии в десятки километров. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев наблюдал за действиями артиллеристов на херсонском направлении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что подразделение пехоты ВСУ ликвидировали под Артемовском.
- 6 дек
- «Мы достигли самого дна»: в Госдепе сделали неожиданное заявление по Украине
- 6 дек
- В Евросоюзе не хотят финансировать Украину за счет России
- 6 дек
- «Где ты, Сережа?» — женщина осталась вдовой после обстрела Горловки со стороны ВСУ
- 6 дек
- «Абсолютное сумасшествие»: Байден высказался о продолжении поддержки Украины
- 6 дек
- Гаубица «Акация» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
- 6 дек
- Не смолкают разрывы снарядов: как работают артиллеристы на артемовском направлении
- 6 дек
- Неутешительная правда: союзники Зеленского бросают его один за другим
- 6 дек
- Парализует Украину: ВС РФ подготовили Зеленскому «новогодний сюрприз»
- 5 дек
- На Украине сообщили о «большом риске» поражения ВСУ на поле боя
- 5 дек
- «Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году
Читайте также
92%
0.91 99.13
0.55
Нашли ошибку?