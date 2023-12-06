Ювелирно: технику ВСУ под Херсоном громят гаубицами «Гиацинт»

Эти орудия обладают высокой мощностью и точностью.

Огненный цветок дальнобойной артиллерии. В зоне спецоперации охоту за вражеской бронетехникой ведут расчеты самоходных гаубиц «Гиацинт».

Эти орудия обладают высокой мощностью и точностью, и способны ювелирно поражать цели на расстоянии в десятки километров. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев наблюдал за действиями артиллеристов на херсонском направлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что подразделение пехоты ВСУ ликвидировали под Артемовском.