Пожар вместо праздника: опасные новогодние гирлянды завезли в Россию

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 32 0

Тюменцы пожаловались на продажу некачественных гирлянд без документов

Пожар вместо праздника: опасные новогодние гирлянды завезли в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Читайте нас в: Дзен Новости

Так, тревогу уже бьют жители Тюмени.

Гирлянды низкого качества, способные воспламениться, появились в России. Эту продукцию из Китая преимущественно продают без документов — так, например, происходит в Тюмени, пишет издание URA.RU.

«В Тюмени появились уличные лотки с новогодней атрибутикой. Электрические гирлянды очень низкого качества: видно, что они сделаны из дешевых материалов и в кустарных условиях. Использовать такой товар просто опасно», — жалуется один из местных жителей.

Он добавил, что низкое качество компенсируется дешевизной товара, который стоит от 300 рублей. К тому же, у продавцов отсутствуют документы на продукцию, что очень настораживает, подчеркнул мужчина.

Отмечается, что обращение по поводу ситуации направлено в управление Роспотребнадзора по региону. Ответ ведомства еще не получен.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать пожара в Новый год.

-15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
Вы удивитесь: какие ингредиенты сделают оливье диетическим
15:21
Путин присвоил генеральские звания более 60 российским офицерам
15:19
Житель Рязанской области открыл огонь из ружья, погиб полицейский
15:12
Героя ищут по всему городу: упавшую в реку девочку спасли в Петербурге
15:01
Истребители Су-35С сопроводили борт Путина во время перелета в Абу-Даби
14:59
Жителей Ленобласти обяжут регистрировать домашних животных

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
«Кричала по ночам»: как умершая Людмила Барыкина лишилась ноги
Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд