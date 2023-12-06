Пожар вместо праздника: опасные новогодние гирлянды завезли в Россию

Так, тревогу уже бьют жители Тюмени.

Гирлянды низкого качества, способные воспламениться, появились в России. Эту продукцию из Китая преимущественно продают без документов — так, например, происходит в Тюмени, пишет издание URA.RU.

«В Тюмени появились уличные лотки с новогодней атрибутикой. Электрические гирлянды очень низкого качества: видно, что они сделаны из дешевых материалов и в кустарных условиях. Использовать такой товар просто опасно», — жалуется один из местных жителей.

Он добавил, что низкое качество компенсируется дешевизной товара, который стоит от 300 рублей. К тому же, у продавцов отсутствуют документы на продукцию, что очень настораживает, подчеркнул мужчина.

Отмечается, что обращение по поводу ситуации направлено в управление Роспотребнадзора по региону. Ответ ведомства еще не получен.

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