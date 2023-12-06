«Она беременна или это пицца?» — избранницу Тимати заподозрили в беременности
Девушку Тимати Валентину Иванову заметили с округлившимся животом
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Тимур Юнусов скоро станет многодетным отцом?
Молодую возлюбленную репера Тимати Валентину Иванову заподозрили в беременности. Поводом стала публикация девушки в личном блоге. На кадрах модель позирует в откровенном платье с оголенным животом. Поклонники отметили, что фигура звездной избранницы изменилась.
«Мне одной кажется, что она тут беременная?»
«Беременна!»
«Я сразу увидела живот», — написали подписчики в комментариях.
Однако среди них немало сомневающихся. Они гадают, девушка знатно поела или правда в ожидании малыша.
«Зашла почитать, все ли заметили живот, но, наверное, покушала хорошо», «Она беременная или это пицца», — поинтересовались некоторые интернет-пользователи.
Третья группа аудитории Ивановой уверена, что она не беременна.
«Какая беременность, вы что, это же вчерашний борщ»;
«Беременный живот не начинается с жира на пупке, он начинает расти снизу. Так что расходимся»;
«У беременных живот даже на начальных сроках отличается от „просто покушала“, идет как бы снизу. Тут все очевидно», — высказались другие пользователи сети.
Если же подозрения о беременности подтвердятся, то для исполнителя этот ребенок станет третьим. У него подрастают двое детей от Алены Шиковой и Анастасии Решетовой. Примечательно, что Тимати ни с кем так ни разу не дошел до ЗАГСа. Может, на этот раз получится?
Ранее 5-tv.ru писал, что Воля жестко пошутил над Тимати и его девушкой.
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