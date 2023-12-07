Глава Минфина рассказал о судьбе налога на сверхприбыль

Эфирная новость 14 0

Как работает этот механизм и как он отражается на бюджете страны?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

О судьбе налога на сверхприбыль в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он детально объяснил, как это работает, какой у предпринимателей есть выбор, и что в итоге получил бюджет.

«В бюджет следующего года не учтены доходы на сверхприбыль, предполагается, что они будут уплачены уже в этом году? Начал ли платить бизнес? Какова сумма? Можем ли мы сейчас ее уже назвать и какова вероятность того, что в ближайшие годы бизнес снова заплатит этот налог?» — спросил корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

«Мы говорили о том, что это разовая мера. У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5%, либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 миллиардов рублей», — ответил Силуанов.

Полную версию интервью министра финансов — смотрите на сайте «Известий» и в итоговой программе Пятого канала в субботу, 9 декабря.

-11° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:27
Глава Минфина рассказал о судьбе налога на сверхприбыль
3:09
Очевидец назвал самое странное обстоятельство в убийстве Ильи Кивы
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака
2:37
Магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь
2:17
«Кива — все»: убийство экс-депутата Рады сочли агонией киевского режима
2:02
Зачем Байден пугает НАТО войной с РФ после поражения Украины — мнение политолога

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Стреляли дважды: что известно об убийстве экс-депутата Рады Кивы
Все первые лица: незадолго до смерти Кива поименно назвал состав наркокартеля на Украине
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам