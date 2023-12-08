«Мое абсолютное все»: Селена Гомес раскрыла имя нового возлюбленного

Оказывается, звезда уже шесть месяцев состоит в серьезных отношениях с коллегой по цеху.

Американская певица Селена Гомес призналась в том, что состоит в серьезных отношениях с музыкантом и продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала совместное фото с возлюбленным в личном блоге в социальных сетях.

«Мое абсолютное все», — подписала общие фотографии певица.

Известно, что Гомес старалась скрывать свою личную жизнь после расставания с Джастином Бибером. Однако на днях 31-летняя певица выложила снимки с новым возлюбленным и призналась, что встречается с ним уже полгода.

Гомес также заявляет, что 35-летний Бланко относится к ней лучше, чем к кому бы то ни было. Правда, неожиданностью для поклонников звезды этот союз не стал — слухи о связи между ними ходили и ранее.

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