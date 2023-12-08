«Однозначно победим»: глава ЛНР Пасечник рассказал о развитии республики

Сейчас регион находится на переднем рубеже боевых действий.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник собирается развивать в регионе сельское хозяйство. Об этом политик рассказал на площадке координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

О воссоединении с Россией

Пасечник признался, что жизнь в ЛНР несколько отличается от других регионов России. Но власти делают все возможное, чтобы обеспечить комфорт местных жителей.

«Мы восстанавливаем республику, мы запускаем наши предприятия. И это, на сегодняшний день, мы делаем достаточно качественно благодаря тому, что сегодня все эти вещи мы делаем вместе с другими регионами нашей великой страны», — подчеркнул политик.

Он назвал вхождение республики в состав РФ судьбоносным событием и настоящим возвращением домой.

«Конечно же, мы делаем все возможно для наших ребят, которые сегодня, рискуя своим здоровьем, а, зачастую, своими жизнями, защищают нашу страну, защищают республику. Мы находимся на переднем рубеже защиты нашего русского мира. И, самое, наверное, большое достижение наше в том, что сегодня, что вместе, мы объединяемся, мы становимся мудрыми, сильными, и вместе мы — команда. И мы однозначно победим!» — убежден Пасечник.

О развале СССР

Ровно 32 года назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании СНГ, которое фактически поставило точку в распаде СССР. По мнению Пасечника, это было настоящим преступлением.

«Да, возможно, нужно было какие-то приоритеты поменять, еще что-то сделать, подумать, как реорганизовать экономику. Но у нас действительно была большая настоящая мощная страна», — отметил политик.

О развитии ЛНР

Пасечник напомнил, что Донбасс всегда считался индустриальным центром, где сосредоточено множество производств. И Луганскую народную республику можно смело назвать богатой на плодородные земли.

«Это как раз тот чернозем, который в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистская Германия вагонами вывозила себе на родину. И не заниматься такой землей, я считаю, было бы преступным. Поэтому я скажу честно: мы рассматриваем направление сельского хозяйства на сегодняшний день как одно из приоритетных направлений развития республики», — рассказал глава региона.

Сейчас перед инвесторами стоит задача, чтобы на территории ЛНР были размещены производства полного цикла: от семечки до конечного продукта. Пасечник отмечает, что это обеспечит местных жителей рабочими местами и поможет развиваться экономике республики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пасечник заявил о новом качественном составе мира.