Супруга главы киевского режима уверена, что без иностранных вливаний страну ждет смертельная опасность. Она заявила об этом публично.

Супруга главы киевского режима Елена Зеленская обратилась к западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Свои пожелания она высказала во время интервью телеканалу ВВС.

Зеленская призналась, что боится, что помощь, военная и финансовая, в ближайшее время может сойти на нет, что буквально смертельно опасно для Украины.

«Нам очень нужна помощь… Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — сказала Зеленская.

Коллективный Запад уже помог Украине, отправив туда, в общей сложности, около 100 миллиардов долларов. Крупные вливания страна получила и перед объявлением так называемого контрнаступления, которое, очевидно, провалилось. Теперь поддержка Владимира Зеленского ослабевает, более того, западные политики все чаще стали говорить о необходимости мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз не смог поставить Украине миллион боеприпасов.