«Может угаснуть»: Зеленская умоляет Запад не бросать Украину

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 565 0

Зеленская попросила Запад не прекращать помогать Украине

«Может угаснуть»: Зеленская умоляет Запад не бросать Украину

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Супруга главы киевского режима уверена, что без иностранных вливаний страну ждет смертельная опасность. Она заявила об этом публично.

Супруга главы киевского режима Елена Зеленская обратилась к западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Свои пожелания она высказала во время интервью телеканалу ВВС.

Зеленская призналась, что боится, что помощь, военная и финансовая, в ближайшее время может сойти на нет, что буквально смертельно опасно для Украины.

«Нам очень нужна помощь… Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — сказала Зеленская.

Коллективный Запад уже помог Украине, отправив туда, в общей сложности, около 100 миллиардов долларов. Крупные вливания страна получила и перед объявлением так называемого контрнаступления, которое, очевидно, провалилось. Теперь поддержка Владимира Зеленского ослабевает, более того, западные политики все чаще стали говорить о необходимости мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз не смог поставить Украине миллион боеприпасов.

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