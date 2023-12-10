«Есть внешность, нет ума»: возлюбленную Тимати атаковали зоозащитники

Валентина Иванова хотела приобщиться к модному тренду, но в очередной раз получила шквал критики.

Избранница Тимати решила приобщиться к новому модному тренду Slavic girl и опубликовала фотографии в соответствующем образе в личном блоге в социальных сетях. Однако, вместо одобрения Валентина Иванова получила шквал критики в свой адрес.

В кадре девушка позирует в шикарных шубах. Пользователи предположили, что публикация — отсылка к тренду Slavic girl, который подразумевает богатой славянской девушки в объемной шубе и меховой шапке-боярке.

«Новый год подкрадывается незаметно, но очень быстро. Фоточки с моими новыми», — прокомментировала фотографии Иванова.

Вместо восторженных отзывов в комментариях на Иванову обрушились с критикой, преимущественно, от зоозащитников.

«Это натуральный мех, но ей все равно. Есть внешность, но нет ума», — написал один из подписчиков возлюбленной Тимати.

Валентина пыталась заверить, что шубы на фото — из искусственного меха, но пользователи ей не поверили. Тогда девушка заявила, что не видит ничего постыдного в своих публикациях.

«Шуба, не шуба, тут все равно будет грязь. Им лишь бы докопаться до чего-то. Поистине, счастливые и занятые люди не будут писать в комментариях у чужих людей, да еще и подобного рода мерзости. Я не купюра в 100 долларов, чтобы нравиться всем», — написала Валентина.

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