В Петербурге суд арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 59 0

Суд в Петербурге арестовал американца Малева по обвинению в реабилитации нацизма

В Петербурге суд арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Он неоднократно глумился над Георгиевской лентой в социальных сетях.

Американец Юрий Малев арестован в суде в Петербурге по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов культурной столицы.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) УК России», — опубликовано сообщение в Telegram-канале.

Известно, что Малев неоднократно глумился над Георгиевской лентой в социальных сетях — так в своем личном блоге летом 2022 года он разместил фотографию ленты и подписал как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией», при этом выразился он с помощью крайне нецензурной брани. А спустя почти год — в День Победы — 8 мая 2023 года он запостил фотографию трупа с подписью, что именно так «правильно носить Георгиевскую ленту».

Свою вину подозреваемый признал частично, он был задержан 8 декабря, в данный момент ему предъявлено обвинение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что директора ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, отправили под арест.

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