Роман Костомаров посетит шоу Ильи Авербуха в честь его юбилея

Они являются хорошими и давними друзьями.

Фигуристы Илья Авербух и Роман Костомаров являются не только коллегами, но и близкими друзьями. 2023-й принес колоссальные трудности олимпийскому чемпиону, экс-партнеру Татьяны Навки. Он преодолел последствия страшной болезни и после множества операций сумел обрести себя и даже нашел в себе силы принимать участие в ледовых шоу.

Авербух в беседе с изданием KP.RU сообщил, что Костомаров точно посетит его юбилейное шоу, которое состоится в Москве.

«Я бы не хотел спекулировать на этой теме. Я знаю, что Рома будет точно, для меня это самое важное. Потому что мы семья, мы друзья. Давайте остановимся на слове, что Рома будет, и я буду счастлив от этого. А в каком качестве, как это произойдет, как мы это сделаем… Как говорится, время покажет», — поделился спортсмен.

В целом, анонсируя знаменательное мероприятие, Авербух подчеркнул, что состав гостей будет пестрым.

«Мы идем по очень длинной дороге, и на пути много событий, но мне очень хочется, чтобы в день моего юбилея мы собрались все вместе в одной точке. Самое важное для меня — быть вместе», — отметил Заслуженный мастер спорта России, который 18 декабря отпразднует 50-летие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров раскрыл правду о подготовке к пластической операции.