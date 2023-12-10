В Сыктывкаре горит многоквартирный жилой дом. Крупный пожар случился вечером в воскресенье, 5-tv.ru делится кадрами мощного возгорания.

Дом загорелся на улице Мира в столице республики Коми. МЧС по региону уже отреагировала — там сообщили, что возгорание произошло на пятом этаже, охвачены огнем квартиры там же. На месте работает пожарный расчет.

В доме проводится эвакуация, пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре.