Нонна Мордюкова и Римма Маркова: из-за чего всю жизнь соперничали две актрисы

Говорят, женской дружбы не бывает. Особенно в сфере кино.

Историях отношений двух очень сильных женщин, какими были актрисы Нонна Мордюкова и Римма Маркова, — это вечные споры, соперничество и демонстрация характера.

Маркова и Мордюкова еще и знакомы не были, а уже вступили в противоборство. Произошло это в 1967 году накануне съемок фильма «Бабьe царство», где обе хотели сыграть главную роль. Силы были не равны. На тот момент 42-летняя Римма Маркова имела в фильмографии всего три эпизода. Чего не скажешь о Мордюковой.

Та уже по праву считалась звездой: снималась в концах 1940-х, прославилась ролями в «Молодой гвардии» и «Женитьбе Бальзаминова». Поэтому была уверена: роль в «Бабьем царстве» отдадут ей.

«Она уже успела во всех интервью рассказать, что будет сниматься в этом фильме. Когда утвердили меня, Нонна сразу меня невзлюбила», — вспоминала Маркова.

После выхода фильма Римма Маркова стала звездой, разрушив стереотипы о том, что после 40 лет прославиться уже не получится. Личное знакомство Марковой и Мордюковой произошло в 1968 году, когда обе снимались в фильме «Журавушка».

Нонна Мордюкова и Римма Маркова. Фото: Кадр из к/ф «Журавушка», реж. Николай Москаленко, 1969 г.

На съемках между ними все-таки завязалось общение, во время которого Мордюкова предложила: а почему бы им с Марковой не выступить в санатории? Руководство им за это позволит отдохнуть бесплатно. Но когда две актрисы по очереди появились перед публикой, самые громкие аплодисменты сорвала Маркова. А ведь только-только вышла «Бриллиантовая рука» с Мордюковой.

Тут вспомнилось былое: и пробы в один фильм, и ощущение, что Мордюкова не считает коллегу достойной актрисой… После этого Нонна и Римма не общались два года. Помирились весьма забавно.

Мордюкова регулярно ходила в аптеку, которая работала в доме Марковой. Однажды Нонна просто постучала в дверь к Римме и ворвалась со словами: «Ну чего я хожу мимо и делаю вид, как будто тут не живет никто?».

Впрочем, через несколько лет повод для очередного разногласия нашелся. И это была ситуация с сыном Нонны Мордюковой, о пагубной зависимости которого знали все.

Нонна, чтобы забыть о проблеме, находила спасение в гастролях. И за это Маркова ее осудила. Она при свидетелях заявила подруге, что нужно спасать Володю Тихонова.

Но Мордюкова не могла отказаться ни от гастролей, ни от съемок. Даже ради сына. Слово за слово — и окончательная точка. Промолчать в ответ Мордюкова, конечно, не смогла.

В 1990-х актрисы совсем не общались. Лишь однажды они пересеклись на съемках социальной рекламы для цикла «Русский проект».

«Мы общались 30 лет, потом остыли друг к другу. У Нонны сложный характер, у меня — еще сложнее. Но она, конечно, талантливая!».

Римма Маркова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В конце жизни Нонна Мордюкова сама позвонила Марковой и попросила прощения за все. И когда не стало Нонны, Римма остро переживала потерю. Оказалось, что они были похожи, как близнецы.

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