Проклятие одной роли: ТОП-12 актрис, не сумевших избавиться от влияния экранного образа

В свое время прославиться этим актрисам помогла всего одна яркая роль. Она же стала для их карьеры практически проклятием. Кто из отечественных знаменитостей так и не смог отойти от своего наиболее популярного амплуа и продолжает воплощать его в театре и кино?

Елена Корикова

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Кадр из сериала «Бедная Настя «, 2003–2004 г.

Роль миловидной крепостной блондинки Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя» должна была открыть Елене Кориковой путь в отечественный кинематограф, но вместо оглушительного успеха актриса навсегда стала заложницей этой роли. Любое появление Кориковой в других проектах даже на вторых ролях воспринималось зрителями как «копирование успешного образа». Так и не сумев закрепиться на ТВ и в театре, знаменитость уехала из России, где успешно вышла замуж и сменила профессию.

Екатерина Волкова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г.

Самой знаменитой ролью Екатерины Волковой стала домохозяйка и супруга главного героя в сериале про Ворониных Вера. И сама звезда в неоднократных интервью признавалась: после оглушительного успеха многосерийного проекта любое ее появление на кастинге неизбежно воспринимается исключительно как попытка «попасть в уже сформированное амплуа».

«На нас стоит клеймо „Ворониных“. Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит. Иногда это все так накапливается, что я плачу в ванной. Работы нет, нечего показать на крупных кинофестивалях», — откровенничала она.

Мария Кожевникова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Кадр из сериала «Универ «, 2008–2011 г.

Как бы ни старалась эта известная в 2010-х актриса прослыть сформировать в общественной повестке образ серьезной девушки, знающей себе цену, зрители все равно запомнили Марию Кожевникову как взбалмошную студентку Аллочку Гришко из сериала «Универ». Ради того, чтобы хоть на время забыться и отойти от роли блондинки, Маша в свое время даже побрилась налысо и сыграла партизанку в фильме «Батальон», но и эта роль не произвела настолько яркого впечатления, как амплуа недалекой студентки в мини-юбке.

Татьяна Проценко

Фото: Кадр к/ф «Приключения Буратино «, режиссер: Леонид Нечаев, 1975 г.

Не обошла печальная участь актрис одной роли и советскую знаменитость Татьяну Проценко. Роль Мальвины — девочки с голубыми волосами, буквально вознесла звезду на Олимп славы, но она же и поставила крест на возможном развитии Проценко как актрисы. Пока Татьяна еще была школьницей, очарованные красотой актрисы режиссеры не спешили предлагать ей новые проекты, боясь развеять флер обаяния Мальвины. Когда Проценко выросла, сценаристам только и оставалось, что разводить руками. Миловидная девчонка выросла, растеряла былое обаяние и больше не могла приковывать к себе столько внимания.

Кристина Асмус

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Кадр из сериала «Интерны», 2010–2016 г.

На всю страну актриса прославилась благодаря роли скромного, романтичного врача-максималиста Вари Черноус из «Интернов». В свое время даже Гарик Харламов, бывший муж актрисы, проговорился, что увидев Асмус вживую, разглядел в супруге тот полюбившийся стране образ девушки-интерна и был покорен. Все последующие попытки сотворить на экране что-то новое терпели оглушительный провал: даже в скандальном фильме «Текст», где Асмус сыграла роль девушки низкой социальной ответственности, знаменитость привнесла черты Вари Черноус, ставших невольной отсылкой к своему прорывному амплуа.

Дарья Сагалова и Наталья Бочкарева

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе «, 2006–2013 г.

Как и у многих актрис из этой подборки, у блондинки Дарьи Сагаловой могло бы быть перспективное будущее в кинематографе. Изначально уроженка Подольска начинала карьеру в сериале «Клуб», но позже на пути знаменитости попался ситком «Счастливы вместе». Образ не наделенной интеллектом студентки Светки Букиной настолько въелся в память зрителей и режиссеров, что сниматься в другие проекты Сагалову больше не приглашали. И по сей день любое появление девушки на ТВ воспринимается как «возвращение Светки», из-за чего Сагалова приняла решение завершить кинокарьеру и вернулась к преподаванию танцев.

Что же касается экранной «мамы» Дарьи, актрисы Натальи Бочкаревой, то она навсегда «застряла» в образе глупой домохозяйки Даши. Не сумев найти новое амплуа себе под стать, Бочкарева начала преподавать актерское мастерство, а потом загремела в скандал с запрещенными веществами. Не так давно актриса стала мамой в третий раз.

Анна Ковальчук

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия», 2000 г.

Роль следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия» стала для Анны Ковальчук и знамением, и клеймом на долгие годы. Специально ради воплощения этого образа визажисты состарили актрису на десять лет, а чтобы выглядеть подтянуто, Ковальчук буквально не покидала пределов спортзала. Затраченные на поддержание формы усилия настолько измотали Ковальчук, что еще несколько фильмов подряд актриса появлялась в кадре исключительно с лицом строгого следователя. Даже в булгаковской Маргарите некоторые зрители углядели черты и услышали нотки Марии Швецовой.

Валентина Рубцова

Фото: Кадр из сериала «СашаТаня «, 2013–2023 г.

Популярная и востребованная актриса, при виде которой, у большинства людей всплывает только одна мысль: «О, это ведь Таня из сериала «СашаТаня! «». Действительно, Валентина Рубцова запомнилась зрителю по одной роли, которую играет вот уже 14 лет (с 2012 года по настоящее время). Правда, в отличие от других актрис, о «застревании» в одном образе Рубцова, судя по всему, совсем не переживает и продолжает выжимать из образа максимум.

Нелли Уварова

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Кадр из сериала «Не родись красивой «, 2005–2006 г.

Популярная театральная актриса неоднократно предпринимала попытки покорить кинематограф, но широкую известность снискала благодаря роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Ничего хотя бы примерно такого же успешного больше в биографии Уваровой не было. Зато знаменитость счастливо воспитывает детей, строит семейную жизнь и занимается благотворительностью.

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Лиза Арзамасова

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Кадр из сериала «Счастливы вместе «, 2006–2013 г.

Сериал «Папины дочки» в 2010-х успешно пришел на смену тем самым «Счастливы вместе». История о воспитании пятерых абсолютно разных дочерей отцом-одиночкой затронула сердце каждого второго зрителя без исключения, а роль заучки Галины Сергеевны подарила Лизе Арзамасовой оглушительный успех. Видео с танцем от ботаника все еще считается одним из самых больших мемов, а новую, хоть сколько-нибудь масштабную роль, схожую с той, актриса так и не нащупала. Теперь Арзамасова много играет в театре, снимается в проектах, а в перерывах между работой воспитывает сына от Ильи Авербуха.

Мария Горбань

Фото: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Кадр из сериала «Я лечу», 2008 г.

Эта красивая актриса начала свою карьеру, снявшись в сериале «Я лечу», но запомнилась она вовсе не по роли студентки-медика. Исполнительницу узнают по одной единственной роли — бывшей жены Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня». Горбань удалось настолько вжиться в роль, что ее амплуа позволило ей зарабатывать на рекламе еще десять лет. Некоторые зрители и вовсе поверили, что Мария — настоящая жена Нагиева, но на самом деле Горбань вот уже несколько лет воспитывает двух детей от двух супругов, а с телеведущим только дружит.

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