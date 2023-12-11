Исполнитель убийства депутата Старовойтовой попросил о досрочном освобождении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 55 0

Нападение было совершено в 1998 году. Женщину подкараулили в подъезде жилого дома.

Исполнитель убийства депутата Старовойтовой попросил о досрочном освобождении

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Донской

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Исполнитель убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин попросил суд об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Колпинский районный суд зарегистрировал обращение Акишина. В пресс-службе уточнили, что материалы были направлены судье, однако к производству еще приняты не были.

Акишин в своем ходатайстве изложил, что после определенного срока отбывания наказания, установленного российским законодательством, оставшаяся часть срока была заменена ему на принудительные работы. В исправительном учреждении, указывает фигурант, по отношению к нему не возникало замечаний. Работодатель же характеризует его работу положительно — Акишин принимает участие в благотворительной деятельности и общественной жизни.

В ходатайстве также указано, что обвиненный имеет благодарности и поощрения. Кроме того, он отбыл уже две трети назначенного ему срока. В связи с этим Акишин просит уйти по УДО.

Убийство Галины Старовойтовой было совершено в ночь на 21 ноября 1998 года. Ее подкараулили в подъезде жилого дома на канале Грибоедова в Северной столице. Вместе с ней в момент преступления находился помощник Руслан Линьков. Мужчина получил ранение.

После произошедшего задержаны были организатор убийстсва Юрий Колчин и один из исполнителей — Акишин. Их приговорили к 20 и 23,5 годам тюрьмы. За организацию убийства также приговорен к 17 годам лишения свободы бывший депутат Михаил Глущенко.

Глущенко сообщил следствию, что заказчиком убийства стал предприниматель Владимир Барсуков. Сейчас бизнесмен отбывает срок за покушение на одного из владельцев Санкт-Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России задержаны подозреваемые в убийстве советника министра путей сообщения.

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