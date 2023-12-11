В Архангельской области планируют создать программу «школу полного дня»

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Президент России Владимир Путин посещает сегодня Архангельскую область.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Владимир Путин посещает сегодня Архангельскую область. Президент уже побывал в одной из самых крупных школ региона. В ней обучается больше тысячи человек. В планах — создать всю инфраструктуру для реализации программы «школа полного дня» за счет дополнительных занятий и кружков.

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